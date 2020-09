EU-Staaten dürfen Airbnb einen Riegel vorschieben

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) könnte für Wohnungsvermittlungsplattformen wie Airbnb weitreichende Folgen haben. Demnach ist eine Genehmigungspflicht zur kurzzeitigen Vermietung von Wohnungen mit europäischem Recht vereinbar, urteilte der EuGH in Luxemburg gestern, Dienstag.

Es sei im allgemeinen Interesse, Wohnungsnot zu bekämpfen, lautete die Begründung der Richter. Mit der Genehmigungspflicht soll ein System geschaffen werden, "um der Verschärfung der Spannungen auf den Immobilienmärkten Rechnung zu tragen", heißt es.

Das EuGH-Urteil stützt sich auf einen Fall aus Frankreich. Die Franzosen hatten für Wohnungsvermieter eine Genehmigungspflicht eingeführt. Diese gilt für den Großraum Paris und alle Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern.

Zwei Wohnungseigentümer in Paris pfiffen allerdings darauf. Sie vermieteten ihre Wohnungen ohne Genehmigung. Daraufhin verhängte die Stadt ein Bußgeld von 40.000 Euro. Das wollten die Wohnungseigentümer nicht hinnehmen; sie wandten sich an den französischen Kassationshof. Dieser bat den EuGH um eine Einschätzung.

Airbnb begrüßte das Urteil. Es werde mehr Klarheit für Vermieter von Zweitwohnsitzen bringen, teilte das US-Unternehmen in einer Aussendung mit. "Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden bei der Ausarbeitung einer verhältnismäßigen Regelung, die Familien und lokale Gemeinschaften in den Vordergrund stellt und die für alle funktioniert."

Gegen Airbnb regt sich nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern schon seit längerem Widerstand. Die 2008 in den USA gegründete Plattform ist bei Touristen als Alternative zu Hotels sehr beliebt. Tourismusbetriebe werfen Airbnb hingegen vor, keine Steuern und Abgaben zu entrichten und Vorschriften nicht zu erfüllen.