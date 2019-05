EU senkt Wachstumsprognose für die gesamte EU

Die EU-Behörde erwartet für 2019 nur mehr ein Plus von 1,5 Prozent in Österreich, im Februar hatte die Kommission noch mit 1,6 Prozent gerechnet. Die Wirtschaft der Eurozone wird dagegen heuer nur 1,2 Prozent wachsen, erwartet die EU-Kommission. Im Februar hatte sie noch 1,3 Prozent vorausgesagt.

Alle EU-Staaten können heuer und im nächsten Jahr weiterhin mit einem Plus rechnen. Am geringsten fällt es 2019 in Italien mit 0,1 Prozent aus (bisher 0,2 Prozent), für Frankreich sagt die EU-Behörde unverändert heuer 1,3 Prozent voraus.

Eine Rolle spiele auch die anhaltende Schwäche der verarbeitenden Industrie, insbesondere in Ländern mit Problemen in der Automobilbranche, erklärte die EU-Kommission. Abwärtsrisiken sieht die EU-Kommission auch durch eine mögliche Zuspitzung der Handelskonflikte und durch Schwächen in China.

Trotz des verlangsamten Wachstums erwartet die EU-Kommission weiter sinkende Arbeitslosenzahlen. Die Rate wird laut der Prognose in der Eurozone 2019 auf 7,7 Prozent zurückgehen.