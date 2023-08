EU: Rückgang bei Strom aus fossilen Brennstoffen

Einer Untersuchung der Denkfabrik Ember zufolge sank die Nutzung fossiler Brennstoffe wie Erdgas und Kohle von Jänner bis Juni um 17 Prozent. Der Anteil fossiler Brennstoffe am Strommix betrug 33 Prozent.

Die Kohleverstromung ging um 23 Prozent zurück, die Gaserzeugung um 13 Prozent. Bei der Stromerzeugung aus Solarenergie wurde ein Anstieg um 13 Prozent verzeichnet. Die Windenergieerzeugung stieg um 4,8 Prozent.

Deutliches Minus in Österreich

Grund ist den Autoren zufolge ein Rückgang der Nachfrage um 4,6 Prozent wegen anhaltend hoher Gas- und Strompreise, einer geringeren Industrieproduktion und weniger Verbrauch im Winter. "Der Rückgang der fossilen Brennstoffe ist ein Zeichen der Zeit", sagte Studienautor Matt Ewen. Ein massiver Vorstoß, vor allem bei Solar- und Windenergie, sei erforderlich, um eine widerstandsfähige Wirtschaft zu stützen.

Der Rückgang fossiler Brennstoffe sei in ganz Europa zu beobachten, wobei in elf Ländern ein Rückgang von mindestens 20 Prozent und in fünf Ländern – Portugal, Österreich, Bulgarien, Estland, Finnland – von mehr als 30 Prozent zu verzeichnen gewesen sei.

