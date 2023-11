EU-Parlament zu Pestiziden uneinig

Für die Gegnerinnen und Gegner von Pestiziden hat es nach der absehbaren Zulassungsverlängerung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat um weitere zehn Jahre nun eine zweite Niederlage binnen weniger Tage gesetzt. Das EU-Parlament lehnte am Mittwoch den Bericht des Umweltausschusses zur Verordnung über den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden ab. Der hatte auf Basis eines Vorschlags der EU-Kommission vorgesehen, den Gebrauch von Pestiziden bis 2030 zu halbieren. „Gefährliche Pestizide“ sollten sogar um zwei Drittel reduziert werden. In dem Bericht war auch vorgesehen, den Einsatz chemischer Pestizide (mit Ausnahme jener, die in der Biolandwirtschaft zugelassen sind) in sensiblen Gebieten und innerhalb einer Pufferzone von fünf Metern zu verbieten, zum Beispiel auf allen städtischen Grünflächen, darunter Parks und Spielplätze.

Um die Ausrichtung des Parlaments wurde in den vergangenen Monaten heftig gerungen. Die Fürsprecher der (konventionellen) Landwirtschaft, in Österreich die ÖVP und die FPÖ, warnten wegen zu erwartender geringerer Erträge vor einer Gefahr für die Versorgungssicherheit. Die Befürworter einer deutlichen Pestizidreduktion, darunter die Grünen und die SPÖ, orteten darin Desinformation.



Dementsprechend vergiftet war die Stimmung im Plenarsaal nach dem Votum – die sichtlich enttäuschte Berichterstatterin, die Grünen-Abgeordnete Sarah Wiener, erhielt während ihrer Wortmeldung im Anschluss an die Abstimmung Buhrufe. „Ein schwarzer Tag für die Umwelt, die Gesundheit und die Gesellschaft. Und für die Befreiung der Landwirtinnen und Landwirte von der Agroindustrie“, sagte Wiener. Der SPÖ-Abgeordnete Günther Sidl warf der Europäischen Volkspartei (EVP) einen „Kniefall vor den Interessen der großen Agrar- und Chemiekonzerne“ vor.



EVP-Umweltsprecher Peter Liese (CDU) sprach von einem „guten Tag für die Landwirte“. Der Vorschlag sei „absolut unbrauchbar“ gewesen. Nun könne man nach der EU-Wahl ein „vernünftiges Konzept “ entwerfen. Wobei die Verschärfung für den Pestizideinsatz nicht zwangsläufig vom Tisch ist. Nachdem ein Antrag Wieners auf Rücküberweisung in den Ausschuss auch abgelehnt wurde, ist der Rat, das Gremium der 27 Mitgliedssaaten am Zug, eine gemeinsame Position zu der Materie zu finden. Liegt diese vor, kann das Parlament in einer zweiten Runde mitverhandeln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper