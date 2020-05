EU-Parlament fordert Hygienezertifikat für Hotels

Wie der Urlaub trotz Pandemie aussehen könnte, darüber wird europaweit diskutiert. Österreich verhandelt über die Öffnung der Grenzen nach Deutschland. In Südtirol bereiten sich die Hotels auf deutsche Touristen vor. Auch in Brüssel werden Pläne geschmiedet, wie europäischer Urlaub in dem Pandemie gelingen kann.

Die EU-Kommission will morgen, Mittwoch, Empfehlungen für die schwer von der Pandemie getroffene Tourismusbranche vorlegen. Die Sozialdemokraten im Europaparlament schlagen ein EU-weit einheitliches Hygienezertifikat für Hotels und Resorts vor.

"Menschen, die bereit sind, in den Urlaub zu fahren, werden nach einer Orientierung schauen, wie das Infektionsrisiko minimiert werden kann", heißt es in einem Positionspapier des SPD-Europapolitikers Ismael Ertug. Die Tourismusindustrie müsse deshalb Maßnahmen vorlegen, die das Vertrauen stärken. Demnach sollten die Hotels auf etliche Aspekte geprüft werden: Ertug nennt unter anderem ausreichende Möglichkeiten zur Desinfektion und Reinigung, das Einhalten von physischer Distanz, das Fiebermessen neuer Gäste, mehrsprachige Informationen etwa per App sowie Lebensmittelhygiene während der Mahlzeiten.

Speisenausgabe an Buffets

Buffets könne es zwar geben, aber die Ausgabe der Speisen dürfe nur durch das Personal erfolgen. Um Personal für zusätzliche Aufgaben zu gewinnen, sollten andere Tätigkeiten weiter automatisiert werden – etwa das Geschirrwaschen oder die Müllentsorgung.

Der deutsche Reisekonzern TUI hat für die Wiedereröffnung der eigenen Hotels sowie seiner Partnerhäuser Hygienestandards erarbeitet. Es werden mehr Desinfektionsspender aufgestellt und die Zimmer mit speziellen Reinigungsmitteln geputzt. Restaurants und andere Hotelangebote bleiben länger geöffnet. Selbstbedienung an Buffets wird es nicht geben. Bei Sport- und Unterhaltungsangeboten werden die Gruppen kleiner.

