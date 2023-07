EU-Kommission will Güterverkehr ökologisieren

Bis zum Jahr 2050 sollen die verkehrsbedingten Emissionen innerhalb der Europäischen Union um 90 Prozent sinken. Um dieses Ziel aus dem "Green Deal" umzusetzen, präsentierte die Europäische Kommission am Dienstag ein Paket zum Güterverkehr. Von den Maßnahmen sollen die Frächter wirtschaftlich profitieren – gleichzeitig soll auch die Umwelt entlastet werden.

Lastkraftwagen verursachen laut der Kommission 28 Prozent aller Treibhausgase, die im Straßenverkehr entstehen. Dass der Schwerverkehr auf Europas Straßen rasch zugunsten anderer Transportwege abnimmt, ist unwahrscheinlich: Im Jahr 2020 wurden mehr als die Hälfte aller in der EU transportierten Güter auf dem Straßenweg befördert.

Geht es nach der rumänischen Kommissarin für Transport, Adina Valean, sollen die Laster bald mehr als nur eine Grenze zu einem EU-Land überqueren dürfen. Aufgrund der bisherigen Regelung musste eine Bierlieferung in einem 60 Tonnen schweren Lkw auf dem Weg von Kopenhagen nach Finnland auf zwei Laster aufgeteilt werden. Denn nach dem einmaligen Grenzübertritt zu Schweden war die Weiterfahrt nach Finnland nicht erlaubt.

Mit der neuen Regelung könnten nun etliche Lkw-Fahrten und Emissionen eingespart werden. Zudem sehen die Pläne vor, dass die Gewichtsgrenzen für elektrisch betriebene Lkw um zwei beziehungsweise vier Tonnen nach oben korrigiert werden. Sie waren bisher benachteiligt, denn aufgrund der geladenen Batterie konnte weniger Fracht transportiert werden. Derzeit sind noch rund 96 Prozent aller Lkw auf den Straßen der EU dieselbetrieben.

Die Gefahr, dass 60 Tonnen schwere Fahrzeuge, sogenannte Gigaliner, bald auf Österreichs Straßen unterwegs sein werden, gibt es nicht: Die nationalen Regelungen, welche Gewichtsbestimmungen für den Straßenverkehr gelten, bleiben vom Paket der Kommission unberührt. Stattdessen sollen zum Beispiel bürokratische Hürden für den Transport von Windturbinen zwischen den EU-Staaten abgebaut werden.

Dass die Schienen nur schleppend für den Frachtverkehr genutzt werden, liegt laut der Kommission vor allem an dem inhomogenen Bahnsystem in der Staatengemeinschaft. In Zukunft sollen die Netzbetreiber ihre Kapazitäten nicht mehr jährlich, sondern mehrjährig planen. Werden Abmachungen nicht eingehalten, sollen sowohl Netzbetreiber als auch Frachtunternehmen zu Strafzahlungen verpflichtet werden. Die verbesserte grenzübergreifende Koordination soll am Ende nicht nur Frächtern, sondern auch Passagieren zugutekommen. (miv)

