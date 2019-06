EU-Kommission fordert Verfahren gegen Italien

Wegen der hohen Staatsverschuldung hat die EU-Kommission die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Italien empfohlen. Die EU-Finanzminister müssen der Eröffnung des Defizitverfahrens zustimmen. Am Ende eines derartigen Verfahrens droht dem Land eine Strafe in Milliardenhöhe.

Italiens Schuldenquote, das Verhältnis der Staatsverschuldung zur Wirtschaftskraft, betrug 2018 132,2 Prozent und lag damit weit über der Obergrenze von 60 Prozent. Das ist die zweithöchste Quote in der EU nach Griechenland. Die Schuldenlast beträgt etwa 2,3 Billionen Euro.

Der Regierung in Rom sei der zugesagte Schuldenabbau nicht im versprochenen Ausmaß gelungen, hieß es seitens der Kommission. Da außerdem die Wirtschaft langsamer wachse, werde sich das Verhältnis von Schulden zur Wirtschaftsleistung dieses und nächstes Jahr noch verschlechtern. Die EU-Staaten haben nun zwei Wochen Zeit, um die Einschätzung der EU-Kommission zu prüfen. Teilen sie die Einschätzung der Kommission, kann diese das offizielle Strafverfahren einleiten.

Damit wären dann konkrete Vorgaben und Auflagen für Italien verbunden, die Schulden zu senken. Ignoriert die Regierung in Rom diese weiterhin, können in einem letzten Schritt Geldstrafen folgen. Bisher wurden solche allerdings noch nie gegen ein Land in der Eurozone verhängt.

Wackelige Koalition in Rom

Die Botschaft aus Brüssel platzt in eine heikle Phase in Rom. Ein Dauerstreit hat die Koalition praktisch lahmgelegt. Regierungschef Giuseppe Conte drohte unlängst mit seinem Rücktritt.

"Ich werde bis zum Schluss die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um ein Verfahren abzuwenden, das dem Land sicherlich nicht gut tun wird", sagte Conte gestern noch vor der offiziellen Mitteilung der EU-Empfehlung.

Wie die Finanzmärkte reagieren, ist mitentscheidend, ob Rom einlenken wird oder nicht. In den vergangenen Monaten hatten Italiens Budgetpläne bereits zu Verunsicherung und Kurseinbrüchen an den Finanzmärkten geführt. Im vergangenen November drohte die EU-Kommission schon einmal mit einem Verfahren, damals lenkte die Regierung in Rom ein.