EU-Kommission: "Der Euro bleibt der Euro – bar und digital"

Wann der digitale Euro eingeführt wird, steht noch nicht fest. Auch nicht, ob er wirklich so toll ist.

Manchmal läuft es richtig blöd. Das mussten am Dienstag gleich drei Kommissionsmitglieder erfahren. Valdis Dombrovskis (Finanzdienstleistungen), Paolo Gentiloni (Wirtschaft) und Mairead McGuinness (Kapitalmarkt) versicherten ein ums andere Mal: "Das Bargeld bleibt erhalten." Alle Händler in der EU würden verpflichtet, Geldscheine und Münzen anzunehmen, auch wenn die Europäische Zentralbank in einigen Jahren den digitalen Euro ausgäbe.