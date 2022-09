Die Bedeutung der Wälder für den Klimaschutz ist unbestritten. Abholzung, Kahlschläge, Monokulturen statt funktionierender Ökosysteme – all das ist Gift für die Atmosphäre. Doch der Schutz der Wälder als CO2-Speicher kollidiert mit dem wirtschaftlichen Interesse an ihrer Nutzung. Darum geht es im EU-Parlament in Straßburg, das in diesen Tagen seine Position zu wichtigen Gesetzesvorhaben im Rahmen des Green Deal festlegt.