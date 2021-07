"Wir brauchen massive Investitionen. Und wir brauchen private Investitionen." So umreißt ein EU-Beamter die Motive für ein neues Maßnahmenpaket im Finanzsektor. Es geht um die Förderung grüner Investments in großem Stil. Denn ohne die Bereitschaft privater Anleger, Geld in grüne Technologien zu stecken, kann Europa seine Klimaziele nicht erreichen. Wie ausführlich berichtet, will die Union bis 2050 klimaneutral wirtschaften.