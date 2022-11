"Das ist ein Witz nach so vielen Wochen der Diskussionen. Wir haben minus zehn Grad", sagte die polnische Energieministerin Anna Moskwa nach dem Treffen des EU-Energieministerrats am Donnerstag. Moskwa ist eine Verfechterin eines Gaspreisdeckels für den Großhandel an der Gasbörse. Auf einen solchen Deckel haben sich die Minister aber nicht einigen können. Im Gegenteil: Bei der Sitzung ist der Streit eskaliert. Am 13. Dezember soll weiterverhandelt werden.