EU darf Strafzölle auf US-Importe in Milliardenhöhe verhängen

Das gab die Welthandelsorganisation (WTO) am Dienstag in Genf bekannt. Hintergrund für die heutige Entscheidung war ein seit 16 Jahren andauernder Streit um Subventionen für den US-Flugzeugbauer Boeing sowie dessen europäischen Wettbewerber Airbus. Die WTO hat Staatshilfen sowohl für Airbus als auch für Boeing für unzulässig befunden. Im vergangenen Jahr erlaubte sie daher den USA, europäische Güter und Dienstleistungen mit Strafzöllen im Gesamtvolumen von rund 7,5 Mrd. Euro zu belegen. Betroffen sind etwa Airbus-Flugzeuge, aber auch Wein, Käse und Olivenöl.

Abgaben für Ketchup und Autoteile?

Am Dienstag ging es in Genf um Strafzölle in umgekehrter Richtung. Die EU hatte der Welthandelsorganisation bereits eine Vorschlagsliste übermittelt. Demnach könnten etwa auf Ketchup und Autoteile bald neue Abgaben fällig werden. Nach der Freigabe durch die WTO könnten die Strafzölle ab dem 27. Oktober erhoben werden, genau eine Woche vor der US-Präsidentenwahl am 3. November.