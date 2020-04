EU-Coronahilfen: Beratungen ohne Einigung, Fortsetzung am Donnerstag

"Nach 16 Stunden Gesprächen kamen wir nahe an eine Einigung, aber wir sind noch nicht am Ziel", sagte er. Die Minister hatten seit gestern Nachmittag in einer Videokonferenz mit mehreren Unterbrechungen versucht, einen Durchbruch zu erzielen - die OÖN haben ausführlich darüber berichtet.

Probleme bereitete insbesondere die Forderung Italiens, gemeinsame Euro-Bonds ("Corona-Bonds") in die Abschlusserklärung aufzunehmen. Hinzu kam die Frage, welche Bedingungen an Finanzhilfen des Euro-Rettungsfonds ESM geknüpft werden sollen.

