Es ist eine Kampfansage vornehmlich an die vier Internet-Riesen Google, Amazon, Facebook und Apple, die am Dienstag in Brüssel über die Bühne ging. Die Kommission will die erdrückende Marktmacht der US-Konzerne brechen. Sie will Marktbedingungen schaffen, die auch kleineren Plattformen eine Chance bieten. Halten sich die Großen nicht an die geplanten Regeln, drohen Milliardenstrafen.