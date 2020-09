EU arbeitet an Plattform für faule Bankkredite

"Die Idee ist, den Markt für Käufer von kleineren Portfolios zu öffnen mit einem Marktplatz im Stile von Amazon oder eBay", sagte EZB-Experte Edward O’Brien.

Die von hochrangigen Experten der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgearbeitete Vorlage ist Teil der Anstrengungen der Eurozone, den nach wie vor hohen Bestand an Problemdarlehen in den Bankbilanzen abzubauen. Faule Kredite sind für die Wirtschaft ein großes Problem. Denn eine Bank wird umso zögerlicher bei der Darlehensvergabe agieren, je mehr Wackelkredite sie mit sich herumschleppt.

Bisher war der Kauf notleidender Kredite eine Domäne von US-Hedgefonds bzw. Investmentbanken. Einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte zufolge wurden in Europa zwischen 2014 und 2019 mehr als 450 Millliarden Euro an Krediten verkauft – rund die Hälfte wurden von Cerberus, Blackstone, Lone Star und Goldman Sachs übernommen. "Ich stehe dieser Idee neutral gegenüber. Aber der Nutzen dieser Plattform hat sich mir noch nicht wirklich erschlossen", sagt Michaela Keplinger-Mitterlehner, Obfrau der Sparte Banken und Versicherungen in der Wirtschaftskammer OÖ und stellvertretende Generaldirektorin der Raiffeisenlandesbank. Sie sieht darin eher einen Versuch, Banken aus dem Süden der Eurozone, vor allem jene in Italien, zu entlasten. Banken in Österreich und Deutschland hätten in den vergangenen Jahren ihre "non performing loans (NPL)", so heißen notleidende Kredite im Fachjargon, massiv abgebaut.

Für Regionalbanken sei eine derartige Plattform ohnehin ungeeignet, weil deren Darlehensverträge meist sehr individuell seien und daher nicht für den standardisierten Handel auf einer derartigen Plattform geeignet wären.

Viel zielführender wäre es, den Banken "mehr Luft zu geben" und ihnen beim Abbau fauler Kredite mehr Zeit zu lassen. "Wer seine faulen Kredite verkauft, realisiert den Verlust", sagt Keplinger-Mitterlehner. Oft seien diese NPL noch werthaltig. Den Gewinn darauf machten dann die bereits genannten US-Konzerne.

Diese Konzerne würden auch auf dieser Plattform wohl als Käufer auftreten, sagt Keplinger-Mitterlehner. (hn)