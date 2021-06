EU-Agrarreform steht: So soll Europas Landwirtschaft grüner werden

Drei Jahre wurde verhandelt, zuletzt ging es schnell: Nach zähem Ringen haben sich Unterhändler der EU-Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der EU-Kommission auf eine Reform der EU-Agrarpolitik geeinigt.

Ökologischer, gerechter und sozialer sollten die 378,5 Fördermilliarden verteilt werden, die von 2021 bis 2027 zur Verfügung stehen. Ob das gelungen ist, darüber scheiden sich die Geister. Der Großteil der Agrarförderungen wurde bisher als Direktzahlungen nach Hektar oder Stückzahl Vieh in der sogenannten ersten Fördersäule vergeben – in Summe 291,1 Milliarden Euro. Das Geld wurde ohne Bedingungen ausgeschüttet. Nun wird ein Viertel davon an Öko-Regeln geknüpft, die die Empfänger zu erfüllen haben.

Das EU-Parlament hatte einen Öko-Anteil von 30 Prozent gefordert, die Staaten wollten nur 20 Prozent. Österreichs Agrarministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat 25 Prozent als Kompromiss vorgeschlagen. Entsprechend zufrieden ist sie nun. "Das ist ein großer Erfolg, denn in vielen Mitgliedstaaten gibt es einen großen Nachholbedarf diesbezüglich."

Agrarministerin Elisabeth Köstinger Bild: apa

Erstmals stünden in der ersten Fördersäule 72 Milliarden Euro für Umwelt- und Klimaleistungen bereit. Die beiden österreichischen EU-Abgeordneten Thomas Waitz (Grüne) und Günther Sidl (SPÖ) sehen das anders: Die Reform sei "ohne wirkliches Bekenntnis zu Klimaschutz und Biodiversität", sagt Sidl. Waitz spricht von "purem Greenwashing" und einer "Mogelpackung".

Anlass zu Kritik bietet die Tatsache, dass die EU-Staaten die Öko-Regelungen in nationalen Plänen festschreiben. Was als förderwürdig gilt, wird teils sehr weit ausgelegt. Außerdem ist es erlaubt, Gelder zwischen den Fördersäulen hin- und herzuschieben – also auch von der mit 87,4 Milliarden weit bescheidener ausgestatteten zweiten Fördersäule, auf der die ländliche Entwicklung ruht, in die erste Säule der Direktsubventionen.

Startschuss erfolgt erst 2023

Die Reform soll erst ab 2023 gelten. Im ersten Jahr sollen in einer "Lernphase" nur 20 Prozent Öko-Anteil für Direktsubventionen gelten. Die Koppelung von Fördergeldern an soziale Mindeststandards soll erst ab 2025 verpflichtend eingeführt werden.

Der Rat der Agrarminister und das EU-Parlament müssen noch formell zustimmen. Der Prozess wird voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein.