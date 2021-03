EU-Agrarreform: Heimischer Appell an Brüssel

Ein Abschluss der Verhandlungen wird bis Sommer angepeilt, der Fördertopf ist mit 390 Milliarden Euro der größte Budgetposten im EU-Haushalt.

Oberösterreichs Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP) richtete gestern, Montag, in einem Online-Pressegespräch einen Appell an Brüssel. In Österreich und Oberösterreich sei die Ausgangslage eine andere als in anderen EU-Mitgliedsländern. "Die oberösterreichische Landwirtschaft weist schon jetzt Topwerte bei Klimaeffizienz, Tierhaltungsrichtlinien und Biolandbau auf", sagte der Politiker. Dies müsse man bei der Verteilung der Gelder berücksichtigen. Bereits erbrachte ökologische Leistungen müssten anerkannt werden.

Artikel von Martin Roithner Redakteur Wirtschaft m.roithner@nachrichten.at