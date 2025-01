Etzi eröffnet neue Zentrale: Wenn Roboter Ziegelwände bauen

Drei Roboter arbeiten selbstständig mit den Ziegeln in der Werkshalle.

Eine im Weg stehende Palette hält den Roboter nicht auf: Zielsicher räumt er sie aus dem Weg, um zu den dahinterliegenden Ziegeln zu gelangen. Die setzt er innerhalb kürzester Zeit zu einer Wand zusammen: Je besser er eine Ziegelart kennt, desto schneller arbeitet er. Drei dieser Maschinen sind in der neuen Zentrale der Baugruppe Etzi in Großendorf (in der Gemeinde Ried im Traunkreis) für die Produktion verantwortlich.