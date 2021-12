Schoko-Nuss-Kipferl, Ribiselaugen, Nussbusserl und Vanillekipferl sind derzeit gefragt: "Wir bekommen so viele zusätzliche Bestellungen herein, dass wir durcharbeiten müssen", sagt Waltraud Guschlbauer, Geschäftsführerin des gleichnamigen Süßwaren-Produzenten. Auch am Wochenende, an Sonn- und Feiertagen wird im Werk in St. Willibald (Bezirk Schärding) derzeit produziert. "Man könnte glauben, dass die Menschen im Lockdown viel mehr selber backen.