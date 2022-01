Etwas mehr Frauen in den Chefetagen

Der Frauenanteil in den Vorstandsetagen heimischer Unternehmen nimmt zu, ist aber noch weit von jenem der Männer entfernt. Das geht aus dem gestern, Mittwoch, veröffentlichten Mixed Leadership Barometer des Wirtschaftsprüfers EY hervor.

Demnach gibt es in den im Wiener Börsen Index (WBI) gelisteten 55 Firmen von 188 Vorstandsmitgliedern 16 weibliche. Dieser Anteil von 8,5 Prozent sei der höchste Wert seit 2015, heißt es.

Unterschiede gibt es mit Blick auf die Branchen. Am höchsten ist der Frauenanteil in der Konsumgütersparte (23,5 Prozent), gefolgt vom Immobiliensektor (12,5). Keine Frauen im Vorstand gibt es laut Analyse in den Bereichen IT, Automobil, Rohstoffe, Telekommunikation sowie Transport und Logistik.

Höher als in den Vorstandsetagen ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten, wo EY zufolge für 21 der im WBI notierten Unternehmen eine gesetzliche Quote verpflichtend ist. Hier liegt der Gesamtanteil der Frauen bei 29,7 Prozent.