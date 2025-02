Etliche Unternehmer und Spitzenpolitiker bei KI-Gipfel in Paris

Interimskanzler Alexander Schallenberg und Staatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) nehmen am Montag und Dienstag auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Artificial Intelligence Action Summit in Paris teil. Schallenberg, der vom Treffen der "Freunde des Westbalkan" in Rom anreist, wird Montagabend am Rande des Gipfels u. a. mit Macron im Elysée-Palast zu einem Gespräch zusammenkommen. Plakolm wird am Dienstag in Frankreichs Hauptstadt erwartet.

Am zweiten Tag des KI-Gipfels wird sie Gespräche mit ihren Amtskollegen sowie anwesenden Unternehmern im Bereich der Digitalisierung führen. Erwartet werden hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, darunter der indische Premierminister Narendra Modi, US-Vizepräsident J.D. Vance und UNO-Generalsekretär António Guterres. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird den Strategieplan der Europäischen Union zum Thema KI präsentieren.

Wohlstand sichern

"Künstliche Intelligenz kann das Leben der Menschen weltweit erleichtern und dazu beitragen, unseren Wohlstand zu sichern", sagte Schallenberg im Vorhinein. Dafür brauche es jedoch ein gemeinsames Bekenntnis zur Einhaltung ethischer Standards. In Europa müsste das Thema ganz oben auf der Agenda stehen, "damit wir die Entwicklung und die Spielregeln nicht anderen Akteuren überlassen". Plakolm ergänzte, dass Österreich in der Forschung herausragende Persönlichkeiten habe, "gerade beim Zukunftsthema Künstliche Intelligenz".

Milliardeninvestitionen angekündigt

Wie das Büro von Präsident Macron am Sonntagabend laut der Nachrichtenagentur Reuters mitteilte, will Frankreich während des KI-Gipfels Investitionen des Privatsektors in Höhe von 109 Milliarden Euro ankündigen. Die Finanzierung umfasse Pläne der kanadischen Investmentfirma Brookfield in einem Volumen von 20 Milliarden Euro in Projekte im Bereich KI in Frankreich. Außerdem könnten Finanzierungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den kommenden Jahren 50 Milliarden Euro erreichen.

Der KI-Gipfel bringt fast 100 Länder und mehr als 1.000 Vertreterinnen und Vertreter des Privatsektors und der Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen.

