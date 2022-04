"Die Auswirkungen werden wohl bald für die Kunden bemerkbar sein. Im schlimmsten Fall wäre es so, dass manche Lebensmittel vorübergehend in den Regalen fehlen. Denn ohne Etiketten geht es einfach nicht", sagt Martin Hauer. Der geschäftsführende Gesellschafter des gleichnamigen Etikettenherstellers aus Aigen-Schlägl ist wie viele seiner Branchenkollegen in Alarmbereitschaft.