EssilorLuxottica will Grandvision schlucken

Der Konzern, der in Paris börsenotiert ist, will für die Übernahme der niederländischen Filialkette Grandvision 7,2 Milliarden Euro zahlen. Das teilte EssilorLuxottica in einer Aussendung mit. Mit dem Mehrheitseigentümer von Grandvision, HAL, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat sei man sich bereits einig. Sollte die Übernahme nicht binnen eines Jahres abgeschlossen sein, erhöht sich der Kaufpreis für die Aktie von 28 auf 28,42 Euro.

Damit schreitet der Konzentrationsprozess in der Branche weiter voran: EssilorLuxottica ist erst 2017 aus der Fusion des italienischen Brillenkonzerns Luxottica und des französischen Glasherstellers Essilor entstanden. Marken wie Ray Ban, Armani, Dolce&Gabbana, Chanel und Gucci gehören zum Konzern, der an der Börse 53 Milliarden Dollar wert ist.

Bedenken gegen die Kräfteverschiebung auf dem Markt hatten damals zu monatelangen Verzögerungen geführt. Grandvision betreibt 7000 Filialen in 40 Ländern.