Lackindustrie: "Es wird einen nie dagewesenen Einbruch geben"

2022 war für die heimische Lackindustrie (27 Unternehmen, 2700 Mitarbeiter, 176.000 Tonnen Jahresproduktionsmenge) "ein eigenartiges Jahr", wie Paul Lassacher, technischer Geschäftsführer bei Synthesa, Perger Spezialist für Farben, Beschichtungen, Lacke und Wärmeverbundsysteme, sagt: "Im ersten Halbjahr gab es ein Nachfragehoch. Die Kunden hatten Angst, dass gewisse Produkte nicht mehr verfügbar sind, und haben gebunkert. Die Nachfrage war legendär." Im Sommer sei dann die Stimmung gekippt: "Die Nachfrage ist abgebrochen und hat sich bis jetzt nicht wieder erholt." Die österreichische Lackmittelindustrie mit Obmann Hubert Culik hat heute, Donnerstag, in Wien bei einem Pressegespräch Bilanz über das abgelaufene Geschäftsjahr gezogen und einen durchwachsenen Ausblick gegeben. Durch das Abschwächen des privaten Konsums konnte sich die Lack- und Anstrichmittelindustrie im vergangenen Jahr beim Umsatz lediglich um 0,5 Prozent steigern, in der Menge musste sie einen Rückgang von 10,8 Prozent verzeichnen.

"Der Bau steht"

Die sinkende Nachfrage ist eine Folge des Nachfrageeinbruchs in der heimischen Bauindustrie, wie auch Lassacher sagt: "Der Bau steht." Grund dafür sind, wie berichtet, hohe Preise, gestiegene Zinsen und Verschärfungen bei der Kreditvergabe. "Das wird man auch bei uns heuer und 2024 in den Bilanzen sehen", sagt Lassacher, der von einem nie dagewesenen Einbruch spricht. Dazu kommt, dass die Rohstoffe, die für die Produktion gebraucht werden, in den vergangenen 16 Monaten um bis zu 40 Prozent teurer geworden sind: "Das können wir so nicht an die Kunden weitergeben." 700 Mitarbeiter sind in der Synthesa-Gruppe beschäftigt, 480 in Oberösterreich, wo produziert wird. Der Umsatz lag zuletzt bei 200 Millionen Euro. Von den Zeitarbeitern, die Synthesa beschäftigt, um die Saisonspitzen abzudecken, hat man sich getrennt. Die Stammbelegschaft soll gehalten werden. Für die Kunden werde künftig nicht mehr jedes Service gratis sein, es müsse ein Umdenken geben, sagt Lassacher, der etwa von Mindermengenzuschlägen spricht. Mit einer Entspannung der Lage rechnet er erst 2025: Es brauche Lockerungen bei der Kreditvergabe und Förderanreize der Bundesregierung, etwa bezüglich Dämmung von Gebäuden.

Die Lackindustrie ist in Oberösterreich stark vertreten

Die Lackindustrie ist in Oberösterreich stark vertreten: Neben Synthesa gehören etwa auch Tiger Coatings (Pulverlacke), Pigmentsolution und Avenarius-Agro dazu. Die Betroffenheit ist unterschiedlich: Der Bautenfarbensektor, der sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt hat, schwächte sich deutlich ab. Hier kam es zu einem Minus in der Menge um 18 Prozent. Der Industrielackbereich entwickelte sich verhalten. Eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau gab es bei Autoreparaturlacken.

Die Branche, so Lassacher, leiste auch einen wichtigen Beitrag zum Thema Energiewende: So würden etwa Windräder mit Beschichtungen vor Wind und Wetter geschützt werden. Korrosionsschutz komme etwa auch bei Elektrizitätsmasten und jeder Art von Turbine sowie bei Brücken zum Einsatz: Der Lebenszyklus würde sich dadurch erheblich verlängern und so Ressourcen geschont werden: "Die Nachfrage in diesem Bereich ist sehr gut."

Zudem entwickle man Produkte, die für den Kunden einen Mehrwert hätten, etwa Farben ohne Konservierungsmittel: "Der Kunde muss aber bereit sein, dafür zu zahlen." Früher sei Lösemittel Bestandteil sämtlicher Farben gewesen, nun würden sie immer mehr zurückgedrängt und irgendwann ganz verschwinden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper