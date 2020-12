Einen positiven Aspekt findet Gerhard Straßer, Leiter des Arbeitsmarktservice in Oberösterreich, in diesem Jahr: Trotz Krise auf dem Arbeitsmarkt gab es mehr Arbeitsaufnahmen als im Vorjahr. Johannes Kopf, Chef des AMS in Österreich, twitterte vor Kurzem "deppertes Corona". Was hat Sie in dem Jahr am meisten genervt? Straßer: Allgemein hat mich die Unsicherheit genervt. Im AMS war es eine Mischung aus Genervtheit und Ohnmacht, als zwischen 16. und 18. März 14.000 E-Mails eingetroffen sind, als