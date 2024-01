Es ist noch nicht genug: Warum über 65-Jährige noch arbeiten

Manager, die ihre Verträge über das 65. Lebensjahr hinaus erfüllen, Selbstständige, die trotz des Erreichens der Pensionsgrenze nicht aufhören, und Eltern, die in Familienbetrieben – oftmals in der Gastronomie – das Werkl am Laufen halten, weil ein Fortbetrieb sonst kaum möglich wäre: Die Zahl der Erwerbstätigen, die bis an die 70 und darüber hinaus arbeiten, steigt.