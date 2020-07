"Es ist nicht meine Aufgabe, moralische Instanz zu sein"

Drogenmissbrauchsvorwürfe, dazu das Mitschreiben am Ausschreibungstext für seinen späteren Job als Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft Öbag. Thomas Schmid steht schwer unter Beschuss der Opposition. An dessen Bestellung beteiligt war der Wärmepumpen-Unternehmer Karl Ochsner, der in der Öbag Vize-Aufsichtsratschef ist. Er will an Schmid festhalten.

OÖN: Ist Öbag-Chef Thomas Schmid noch tragbar?

Karl Ochsner: Vor allem seine Leistung ist tragbar. Wir beurteilen ihn aufgrund seiner Leistung. Natürlich freut man sich nicht über die PR abseits des Tagesgeschäfts.

Aber das Mitgestalten der Stellenausschreibung für den späteren Job, da ist die Optik doch sehr schief.

Dass Herr Schmid daran mitgearbeitet hat, ist nicht verwerflich. Das gehörte zu seinen Aufgaben im Finanzministerium. Interessant ist, dass ihm jetzt sein Ehrgeiz, den Öbag-Posten angestrebt zu haben, negativ ausgelegt wird. Wenn er nicht geeignet gewesen wäre, hätte ich ihn nicht gewählt. In dem Job halte ich es für nötig, politische Erfahrung mitzubringen. Für mich ist relevant, wie er sich im Hearing präsentiert hat, da war er hervorragend vorbereitet.

Aber Schmid bringt keine industrielle oder Auslandserfahrung mit. Als Aufsichtsrat ist er Kontrollorgan in wichtigen Staatsbeteiligungen. Da sollte es doch um Expertise gehen.

Grundsätzlich braucht es Fachexperten, das stellen wir auch sicher. Und Schmid hat Erfahrung. Am Ende beurteile ich ihn nach seiner Leistung, und die ist absolut in Ordnung, etwa der diese Woche auf weitere zehn Jahre verlängerte OMV-Syndikatsvertrag mit dem Staatsfonds von Abu Dhabi, Mubadala. Es ist eine Riesenleistung, das stabile Syndikat abzusichern. Auch die Unterstützung bei den AUA-Verhandlungen. All das wird jetzt nicht wertgeschätzt.

Sollte der Öbag-Chef nicht darüber hinaus unangreifbar sein?

Es ist nicht meine Aufgabe, eine moralische Instanz zu sein.

Deshalb geht der Öbag-Aufsichtsrat auf PR-Tour?

Nein. Ich will nur vermitteln, dass es völlig in Ordnung ist, wenn die Regierung als Volksvertretung und damit Eigentümervertreter in Unternehmen mit staatlicher Beteiligung Vertrauensleute positioniert. Wir müssen schon aufpassen, dass wir für die Aufsichtsräte und das Management im Staatsbereich überhaupt noch Persönlichkeiten als geeignete Kandidaten finden. Die sollen sich nicht fragen, warum tue ich mir das an, weil sie dauernd öffentlich am Pranger stehen.

Ist die Konstruktion der Öbag mit einem Alleinvorstand nicht ein Geburtsfehler?

Da gibt es Argumente dafür und dagegen. Man wollte einen schlanken Apparat und ebensolche Prozesse, das Team ist ehrgeizig. Das Vieraugenprinzip ist mit den Prokuristen gewahrt.

Ihr Aufsichtsratsmandat bei den ÖBB ist ausgelaufen. Als Kandidat auf einem FP-Ticket wurden Sie nicht verlängert. Ihre Bilanz?

Es waren zwei tolle Jahre, in bin auch im Güterbereich zum Bahnfan geworden. Ich bin parteilos, aber die FP hat mich damals gefragt. Ich war sicher der aktivste Aufsichtsrat – da können Sie jeden fragen. Ich bin nicht beleidigt, dass ich trotzdem gegangen wurde. Ich sehe darüber hinaus, dass wir kritische Infrastruktur wie das Eisenbahn- und das Stromnetz in staatlicher Hand behalten müssen. Wer das privatisieren will, der soll einmal in England Zug fahren.

