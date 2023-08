"Es hat die Effekte einer Finanzsekte"

Pyramiden- bzw. Schneeballsysteme, also Geschäftsmodelle, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Teilnehmerzahl benötigen, gibt es schon länger. Doch durch die Sozialen Medien bekommen damit einhergehende Betrugsmaschen eine völlig neue Dimension. Kriminelle Aktivitäten verlagern sich zunehmend ins Internet. Sie alle haben eines gemeinsam: das vermeintliche Versprechen, über Nacht reich zu werden.

Um Teil dieser Systeme zu sein, zahlen Teilnehmer eine Gebühr und müssen neue Mitglieder anwerben, die ebenfalls investieren. Immer häufiger ziehen auch "Get rich quick"-Videos bzw. Gurus Menschen in ihren Bann: Sie versprechen in Werbevideos auf Youtube bzw. Instagram das schnelle Geld ohne große Anstrengung. Wie das funktioniert, lernt man scheinbar in Onlinekursen - die Gebühr für diese wird einem zum Teil erlassen, wenn man wiederum neue Mitglieder anwirbt: Die Betrugsmasche ist sehr schwer zu erkennen. Die Opfer werden schnell selber zu Tätern.

"Ganz häufig sind die Mitglieder der Generationen Z und Alpha, also die nach 1995 Geborenen, die Zielgruppe", sagt Elisabeth Ponocny-Seliger: Die Psychologin gab heute, Mittwoch, einem Pressegespräch mit Sparkasse-OÖ-Vorstandschefin Stefanie Huber einen Einblick in die Betrugsmaschen im Internet, die auch die Banken immer häufiger beschäftigen. Laut Ponocny-Seliger ersehnen viele Jugendliche genau jenen Lebensstil mit Statussymbolen, der ihnen in den Sozialen Medien täglich vorgelebt wird, "und um diesen zu finanzieren, brauchen sie Geld". Diese Gruppe sei empfänglich, und die Versprechungen des großen, schnellen Geldes werden im Netz groß inszeniert: Mit Videos, Partystimmung, toxischer Sprache und manipulativen Sprachnachrichten beinahe rund um die Uhr wird den Jugendlichen suggeriert, sie wären Teil eines größeren Ganzen. "Und so gut wie jeder Junge kennt jemanden, der mit solchen Formaten Erfahrung hat", sagt Ponocny-Seliger: "Das Ganze hat Effekte einer Finanzsekte."

Erst mit anderen reden

Um sich selbst vor Betrug zu schützen, rät Huber, Informationen über die Unternehmen einzuholen: "Wenn kaum Informationen zu finden sind, ist das ein Warnsignal." Auch Gespräche mit anderen könnten helfen, etwa mit Freunden, den Eltern, einem Bankberater oder einer Jugendsozialstelle: "Wenn märchenhafte Gewinne versprochen werden, sollten die Menschen misstrauisch werden. Und man sollte niemals im Vorhinein Geld an Unbekannte überweisen."

