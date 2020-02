Es geht um den Knödel: Vivatis kauft von Condeli zu

Vivatis (Knabbernossi, Inzersdorfer, Maresi, Gourmet) baut seinen Convenience-Bereich weiter aus: Mit 1. April übernimmt die Linzer Lebensmittelgruppe den gesamten Bereich Knödel (süß, pikant, Germknödel) vom Convenience-Spezialisten Condeli. Condeli mit Sitz in Reichenthal ist Teil der Hochreiter-Firmengruppe. Die Knödel-Produktion wird bei Weinbergmaier in Wolfern angesiedelt, einer Vivatis-Tochter, die auf den Tiefkühlbereich spezialisiert ist.

Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt gegeben. Ein Mitarbeiter-Transfer von Hochreiter zu Vivatis findet nicht statt. Vivatis will mit dem Zukauf seine Rolle als führender Anbieter im Tiefkühl-Convenience-Bereich im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen. In Wolfern werden aktuell 6000 Tonnen Suppeneinlagen, Kaiserschmarren, Knödel, Palatschinken und andere Mehlspeisen produziert. Mit dem Zukauf steigt das Volumen um 3000 Tonnen jährlich. Am Standort entsteht derzeit eine weitere Produktionshalle.

2017 hat Vivatis die Frisch&Frost GmbH (“Toni Kaiser“, „Bauernland“) übernommen. Mit 1. April werden Frisch&Frost sowie Weinbergmaier zu einem Unternehmen verschmolzen und unter dem Namen Weinbergmaier geführt. Gerald Spitzer und Hannes Hasibar werden die Geschäftsführung übernehmen. Der bisherige Frisch&Frost-Geschäftsführer Alfons Thijssen wird bis Mitte des Jahres ausscheiden.