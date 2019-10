Es fehlen Weizen und Wissen, aber nicht der Wein

Wenn die gastfreundlichen Georgier zur Supra, einem Festessen, zusammenkommen, sind Trinksprüche Pflicht. Angestoßen wird nicht nur auf die Familie, sondern auch auf den Frieden. Diesen haben die Georgier in ihrer langen Geschichte kaum kennen gelernt.

"Wir wissen nicht, ob wir morgen zu den Russen, zu den Türken oder zum Iran gehören", erzählte Firmenbesitzer Alexander Ediberidze diese Woche einer oberösterreichischen Delegation um Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP). Und dass die Georgier, die vor 8000 Jahren den Wein erfanden, einen Traum haben: Europa ein Stück näher zu kommen.

Oberösterreichische Unternehmen haben den Schritt in das 3,5 Millionen Einwohner zählende Land gewagt – und dort trotz der schwierigen Lage mehr als nur Entwicklungshilfe geleistet.

17 Mal in Georgien

Karl Fischer, der ehemalige Geschäftsführer von Saatbau Linz, war bereits 17 Mal in Georgien. Die Ausgangssituation 2011: Es fehlte an Weizen, Wissen, Geld, Sorten und Sicherheit. "Mittlerweile hat es sich sehr gut entwickelt", sagen Fischer und Saatbau-Obmann Hans Ecker. Erste Gesetze, etwa zum Sortenschutz, sind beschlossen.

Außerdem hat Fischer mit Alexander Ediberidze einen Partner "auf Augenhöhe" gefunden: Er ist der Chef des größten Vertriebsunternehmens (Noblex) im Agrargeschäft im Land. 2017 starteten Saatbau und Noblex mit der Entwicklung der Qualitäts-Saatgutproduktion in Georgien. Das Ergebnis: Frühreife Sorten passen gut zu Klima und Boden. Mittlerweile sind zwei Weizensorten im nationalen Sortenkatalog vertreten, weitere sollen folgen.

Anderswo sei die Lage schwierig: Die meisten Bauern hätten gerade einmal 1,2 Hektar Grund im Durchschnitt. Das Durchschnittseinkommen eines Georgiers liegt bei 150 Euro.

Österreichs Botschafter, Arad Benkö, beobachtet die Situation genau. Die Arbeitslosenrate liege offiziell bei 15 Prozent, sei aber tatsächlich viel höher. Gleichzeitig gebe es positive Signale, etwa von österreichischen Firmen, die sich engagieren.

Auch backaldrin aus Asten ist im Geschäft: "Seit 20 Jahren haben wir hier Vertriebspartner, unsere Produkte gibt es im ganzen Land", sagt Firmensprecherin Lena Thalhammer. Ebenso in dem Land vertreten ist Almi aus Oftering. Was die Zukunft bringen wird? Hiegelsberger wurde nahe Tiflis zum Pflanzen von Bäumen eingeladen. "Ein Zeichen für die Zukunft", sagte er. Auch, weil er und der georgische Landwirtschaftsminister Levan Davitashvilli diese Woche ein "Memorandum of understanding" unterzeichnet haben.

Der Inhalt: "Die Georgier haben großes Interesse, wenn es um agrarische Kooperation, Bildung und Tourismus geht. Die Zusammenarbeit ist vorerst auf fünf Jahre ausgelegt." In dieser Zeit werden die Georgier noch oft zu einer Supra zusammenkommen und ihren Traum von der Freiheit träumen.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at