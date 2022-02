Neben Energiepreisen und Rohstoffverfügbarkeiten ist der Fachkräftemangel derzeit der größte Hemmschuh für heimische Betriebe. Kaum eine Branche klagt nicht über das Fehlen von Arbeits- und Fachkräften. Gestern, Dienstag, schlug die IT-Branche Alarm: In den nächsten fünf Jahren würden rund 30.000 Spezialisten in der heimischen Wirtschaft fehlen, warnte der Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie (Ubit). Derzeit seien es 24.000, was einen jährlichen Wertschöpfungsverlust von