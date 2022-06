Vor den Herbst-Lohnrunden sei die Regierung am Zug und müsse steuerliche Entlastungen auf den Weg bringen, sagt Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer. OÖNachrichten: Im ersten Quartal ist die heimische Wirtschaft real um fast zehn Prozent gewachsen, an sich ein Grund zur Freude. Was erwarten Sie für den Rest des Jahres? Harald Mahrer: Die Erwartungen sind deutlich gedämpfter, bedingt durch viele Unsicherheiten. Ich rechne mit einem schwierigen Herbst. Schwierig dürften auch die Lohnrunden im