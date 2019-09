Erster Immo-Tag in den Promenaden Galerien

Eine Eigentumswohnung wird zum Verkauf angeboten. Wie kann man feststellen, wer tatsächlich Eigentümer dieser Wohnung ist?

Das ist nur eines von vielen Beispielen, die am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz thematisiert werden: An diesem Tag veranstalten die OÖN mit den oberösterreichischen Notaren erstmals den Immo-Tag. Der Titel der Veranstaltung lautet: "Wie wohnt Oberösterreich? Was Sie über Kaufen, Mieten, Schenken und Erben wissen sollten".

Das Programm ist umfangreich. Nach der Begrüßung durch OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher sowie Fritz Jank, Präsident der Notariatskammer Oberösterreich, finden im OÖN-Forum zwei hochkarätig besetzte Talkrunden statt.

Öffentliches Notariat

Es diskutieren die Notare Silke Höller-Prantner und Christoph Grumböck mit Irene Simader (Leiterin Wohnbauförderung beim Land), Neue-Heimat-Chef Robert Oberleitner und Architekt Gernot Hertl über "leistbares Wohnen und Stadtentwicklung". Expertisen zum Thema "Immobilien schenken, erben, übergeben, kaufen und verkaufen" gibt es bei der zweiten Runde von den Notaren Birgit Mohr und Clemens Ettmayer sowie von Peter Fischer (PwC) und Christoph Zoitl (Hypo). Dazu präsentieren Notare in den Promenaden Galerien ihr "öffentliches Notariat". Der Eintritt beim Immo-Tag ist frei!

1. OÖN- Immo-Tag

Wann? Am Freitag, 4. Oktober, zwischen 14 und 18 Uhr

Wo? Im OÖNachrichten-Forum in den Promenaden Galerien

Eintritt frei!

