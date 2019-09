Erster Blick auf die große VW-Hoffnung

30.000 Autos sind schon verkauft, obwohl vom neuen VW ID.3 nur Fotos – versteckt unter einer Tarnfolie – kursierten. Gestern Abend war es aber soweit: Der Konzern aus Wolfsburg präsentierte unmittelbar vor Eröffnung der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt das E-Auto, das die Massen elektrisieren soll. Die OÖNachrichten waren unter den ersten, die einen Blick auf den Hoffnungsträger von Volkswagen werfen durften.

Der Batteriebetrieb sei in "absehbarer Zeit die beste und effizienteste Möglichkeit für weniger CO2 im Straßenverkehr", sagte VW-Chef Herbert Diess zuvor in einem Interview mit der "Welt". 44 Milliarden Euro will der Konzern in den kommenden Jahren in den Wandel zu autonomem Fahren, Mobilitätsdiensten und in die Digitalisierung stecken. Mit dem ID.3 wird der erste Schritt dazu gemacht, weitere Modelle sollen folgen. Die Produktion des E-Autos erfolgt ab November, im Sommer sollen die ersten Autos zu den Kunden "summen".

Der kompakte E-Wagen ist laut VW mit drei verschiedenen Reichweiten erhältlich: 330, 420 und 550 Kilometer, die Akkus haben 45, 58 und 77 Kilowattstunden. Auf die Akkus verspricht der Konzern Garantie für acht Jahre bzw. 160.000 Kilometer. Eingebaut ist eine Schnell-Lademöglichkeit: Binnen einer halben Stunde soll man Strom für rund 260 Kilometer Fahrt nachtanken können.

Der Startpreis liegt in Deutschland unter 30.000 Euro. Die Wolfsburger betonen, der ID.3 sei "nach dem Käfer und dem ersten Golf das dritte große Kapitel von strategischer Bedeutung in der Geschichte von Volkswagen". Daher auch die Ziffer 3. Das Kürzel ID stehe für intelligentes Design, Identität und visionäre Technologien.