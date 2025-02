Erste Urteile zu Commerzialbank: Mehr als 6 Jahre Haft für Ex-Vorständin

Ex-Bankvorständin Franziska Klikovits ist am Dienstag im bisher größten Prozess in der Causa Commerzialbank zu sechs Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden, weil sie gemeinsam mit Ex-Bankchef Martin Pucher die eigentlich zahlungsunfähigen Firmen von drei Unternehmern durch "unredliche Gewährung von Kreditmitteln" und Übergabe von Bargeld aus der Bank künstlich am Leben erhalten haben soll. Mit ihr wurde ein Unternehmer zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Klikovits hatte sich im gesamten Verfahren vollinhaltlich schuldig bekannt, der Unternehmer war teilweise geständig. Beide wurden vom Schöffengericht in Eisenstadt letztlich schuldig gesprochen, unter anderem wegen Veruntreuung, Untreue und betrügerischer Krida. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bankchef Martin Pucher selbst muss sich nicht vor Gericht verantworten, weil er laut Gutachten nicht verhandlungsfähig ist. Sein Verfahren wurde ausgeschieden. Der Prozess gegen die zwei weiteren angeklagten Unternehmer, bei denen es am Dienstag zu keinem Urteil kommt, geht in der kommenden Woche weiter.

"Für Martin Pucher ihr ganzes Leben weggeworfen"

Die Verteidiger hatten am Vormittag für möglichst milde Strafen plädiert. Dass Klikovits schuldig zu sprechen sei, stehe nicht zur Debatte, meinten sowohl ihr Verteidiger als auch der Staatsanwalt. Beide hoben aber als mildernden Umstand hervor, dass sie sich vom ersten Tag an geständig verantwortet, alles offengelegt und wesentlich zur Aufklärung der Causa beigetragen habe. "In meiner Laufbahn habe ich selten ein reumütigeres Geständnis gehört", betonte der Staatsanwalt. "Ohne ihre Aussagen würden die Strafverfolgungsbehörden wahrscheinlich nach wie vor in vielen Bereichen im Trüben fischen."

All das habe die frühere Bankvorständin gemacht, "ohne sich selbst leidzutun und ohne sich selbst zu schonen", meinte ihr Verteidiger. Kronzeugenstatus habe sie bewusst nicht beantragt, weil sie Verantwortung übernehmen und eine Strafe erhalten wolle. Sie habe mit 19 Jahren ihren ersten Job in Puchers Bank bekommen und die folgenschwere Fehlentscheidung getroffen, ihrem Chef einen "Gefallen" zu tun, als dieser sie zum ersten Mal darum bat, einen Kontoauszug unrichtig darzustellen. So sei sie immer weiter hineingerutscht, habe aber bis zum Schluss darauf gehofft, Pucher könnte die Situation noch retten und das Bilanzdelta irgendwie schließen.

Die Lebensgeschichte seiner Mandantin müsse nur erzählt werden, um präventiv zu wirken, ein hartes Urteil brauche es dafür nicht, meinte der Verteidiger. Sie habe Tag für Tag und zum Schluss auch Nacht für Nacht in der Bank gearbeitet, habe sich aber nicht bereichert. "Sie hatte nichts davon, außer dass sie den Dreck wegräumen musste, den Pucher verursacht hat." Am Ende habe sie nur mehr vier Stunden geschlafen und sich von Kaffee und Zigaretten ernährt. "Sie hat für Martin Pucher ihr ganzes Leben weggeworfen", betonte der Verteidiger.

Er hoffte auf ein mildes Urteil als "Signal" dafür, dass es sich lohne, in Ermittlungsverfahren aktiv an der Aufklärung mitzuwirken. Vorgeworfen werden Klikovits Veruntreuung, Untreue, betrügerische Krida und Weitergabe falscher unbarer Zahlungsmittel. Der Strafrahmen liebt bei ein bis zehn Jahren Haft.

Verteidiger: Es geht um acht Prozent des Gesamtschadens

Auch der Unternehmer plädierte für eine milde Strafe. Sein Verteidiger hob hervor, dass es sich bei der Anklage um einen Teilaspekt der Causa Commerzialbank handle, der einen Schaden von rund 70 Millionen Euro umfasse, bei einem derzeit angenommenen Gesamtschaden von rund 840 Millionen.

Es gehe somit um lediglich acht Prozent des Gesamtschadens, von dem sein Mandant lediglich 0,3 Prozent ausmache. "Wenn Pucher zehn Jahre bekäme, wären 0,3 Prozent elf Tage", meinte er.

