Teufelberger-Tochterfirma in Wels zahlungsunfähig

Das, was Florian Teufelberger am Dienstag um 16 Uhr seinen Mitarbeitern persönlich sagen musste, fiel ihm alles andere als leicht: Der Teufelberger GmbH, dem kleinsten und jüngsten Standbein der Gruppe, ging das Geld aus. Ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wird eingeleitet. Ziel ist es, das Unternehmen mit den 186 Mitarbeitern in Wels (Vogelweiderstraße) weiterzuführen.