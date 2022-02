Erste Group hat Gewinn 2021 mehr als verdoppelt

Das Nettoergebnis kam bei 1,92 Milliarden Euro zu liegen, nach 783,1 Millionen Euro im Jahr 2020. Unterstützt wurde das Ergebnis von gestiegenen Zinsüberschüssen in Tschechien und Ungarn sowie von niedrigeren Risikokosten. Für das vergangene Geschäftsjahr soll eine Dividende von 1,6 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Für 2020 bekamen die Investoren 1,5 Euro je Papier. Das teilte die Erste Group am Montag mit.

Für das laufende Jahr sei Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs unabschätzbaren Folgen ausgesetzt, heißt es im Ausblick der Bank. Die Erste Group ist zwar in vielen Ländern in Osteuropa tätig, hat aber keine Töchter in Russland oder der Ukraine. Das direkte Obligo in den beiden Ländern sei sehr gering, so Bankchef Bernd Spalt laut Aussendung. In seinen Kernmärkten - Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Kroatien und Serbien - rechnet die Bank aber mit einer guten Entwicklung.