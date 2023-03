Erste Frau im Oberbank-Vorstand

Mit 1. Mai wird Isabella Lehner (36) in den Vorstand der Oberbank einziehen und dort den Bereich Organisationsentwicklung, Digitalisierung & IT sowie die Tochtergesellschaften Oberbank Service GmbH und 3 Banken IT GmbH übernehmen. Diese Bereich ressortierten bisher bei Florian Hagenauer. Die spondierte Wirtschaftswissenschafterin Lehner ist eine interne Besetzung. Sie bereits 2016 Führungsverantwortung für das Online Marketing und Digitale Services übernommen. Seit gut einem Jahr ist sie auch für die Strategische Organisationsentwicklung mit verantwortlich. Lehner wurde für drei Jahre bestellt.

Auf eigenen Wunsch wird mit 31. Mai Josef Weißl aus dem Vorstand ausscheiden, der im April 64 Jahre alt wird. Vorzeitig um fünf Jahre verlängert wurde der Vertrag von Martin Seiter (37), der vor zweieinhalb Jahre in den Vorstand berufen worden war.

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher