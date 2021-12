Erste: Aus für Geldautomaten an OMV-Tankstellen

Die beiden Unternehmen hätten ihren 2010 geschlossenen Kooperationsvertrag nicht verlängert. Erste Bank und Sparkassen würden dadurch 192 Bankstellen verlieren, sie haben dann noch 845 Filialen.

An OMV-Tankstellen mit Viva-Shops hatte die Bank Automaten aufgestellt, bei denen neben Aus- als auch Einzahlungen auch andere Services genutzt werden konnten. Das Angebot des "Cash-Recycling" etwa wurde vor allem von Gewerbetreibenden aus der Region in Anspruch genommen, um an den Automaten ihre Tageserlöse einzuzahlen – zuletzt immer seltener.

Die OMV will dem Bericht zufolge ihren Kunden die Erledigung von Bankgeschäften an ihren Tankstellen auch künftig ermöglichen – mit welcher Bank sie dabei zusammenarbeiten will, ist noch nicht bekannt.