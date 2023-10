Erstaunlich stabil: Autozulieferer sind (noch) ausgelastet

Während in vielen Produktionsbetrieben der gestrige Zwickeltag arbeitsfrei war, weil die Nachfrage ohnehin flau ist, liefen bei den Autozulieferern TCG Unitech, Stiwa und Hammerer Industries (HAI) zumindest ein Teil der Anlagen. "Wir sind nicht diejenigen, die Negativschlagzeilen liefern", bekräftigt auch Rudolf Mark, Sprecher des Autoclusters und Eigentümer des gleichnamigen Autozulieferers in Spital am Pyhrn.

Ein Rundruf bei großen Betrieben bestätigt: Die kurzfristigen Bedarfsmeldungen der Volkswagen-Gruppe, von BMW, Mercedes, Stellantis und Co waren in den vergangenen Monaten auf stabil hohem Niveau. Die Verschiebungen von Woche zu Woche, die das Jahr 2022 quasi unplanbar gemacht hatten, blieben durchwegs aus bzw. waren bewältigbar.

Bei TCG Unitech in Kirchdorf mussten zuletzt bis zu 21 Schichten pro Woche gearbeitet werden. Auch bei Stiwa in Gampern gab es seit dem Betriebsurlaub im Sommer an einzelnen Anlagen sogar Sonntagsschichten.

"Große Sorgenfalten"

Für November und Dezember gehen die Unternehmen von rückläufigen Bestellungen aus – aber noch immer auf hohem Niveau.

Und wie wird 2024? "Da habe ich große Sorgenfalten", sagt Josef Brandmayr, Geschäftsführer bei Stiwa Advanced Products. Nach den inzwischen abgearbeiteten Auftragsbeständen in den Autofabriken wird befürchtet, dass die Autokäufe deutlich nachlassen. Auch in der TCG Unitech, die mehrere Werke im Kremstal betreibt, geht man von einem "sparsamen Jahr 2024" aus.

Den Grund haben die Zulieferer schnell ausgemacht: Die Transformation Richtung Elektromobilität sei unaufhaltsam in Gang gekommen. Doch: "Die Elektroautos aus Westeuropa sind für die Konsumenten zu teuer", so Brandmayr.

Mark wird noch deutlicher: "Das haben sich die großen europäischen Autokonzerne selber zuzuschreiben." Es fehlten die leistbaren Massenmodelle. Kleinere Modelle wurden aus dem Programm genommen, die margenstarken Topmodelle forciert.

Aluwannen für Tesla

Ein Profiteur der Entwicklung Richtung E-Mobilität ist Hammerer Industries in Braunau. Geschäftsführer Rob van Gils sagt, das Stammwerk in Ranshofen liefere bereits zu 80 Prozent an Autokunden. An die deutschen Premiumhersteller und an die Gigafactory von Tesla in Brandenburg würden unter anderem Batteriewannen aus Aluminium geliefert. "Die Batterien sind schwer, vermehrter Leichtbau ist daher wesentlich."

Derzeit liege die Auslastung "im einstelligen Prozentbereich unter Plan". Wie andere Befragte spricht van Gils von einer Seitwärtsbewegung – mit einer leichten Abwärtstendenz. HAI hat heuer in zusätzliche Anlagen investiert, auf denen ab dem Frühling neue Aufträge abgearbeitet werden. Weil die Auslastung eben leicht rückläufig ist, wird der geplante Personalaufbau hintangestellt. "Wir wollten 60 bis 70 Mitarbeiter für die neuen Projekte aufnehmen. Das werden wir jetzt vorerst mit Umschichtung bewältigen", so van Gils. 700 Mitarbeiter sind in Ranshofen beschäftigt.

HAI ist freilich nicht in Massenmodellen und in Verbrennern vertreten. Das sind die zwei Knackpunkte für andere Zulieferer. So sagt Stiwa-Mann Brandmayr: "Es wird kein Euro mehr in die Veränderung des Verbrenners investiert." Diese würden zwar produziert – und das noch in größeren Volumina, als ursprünglich befürchtet, weil die Nachfrage noch hoch bleibt.

Im Elektro-Massenmarkt aber drängen nun die chinesischen Marken nach Europa – zwar jahrelang staatlich hoch subventioniert, aber mit technologisch einwandfreien Angeboten. Ob diese nur eine Gefahr sind oder – sobald sie in Europa Werke aufsperren – auch eine Chance für heimische Zulieferer seien, darüber sind sich die Befragten nicht einig: Mark geht davon aus, dass vor allem große Teile nicht aus China importiert würden, und sieht Chancen, ins Geschäft zu kommen. Brandmayr sagt dagegen: "Es wird sehr schwer, da hineinzukommen." Stiwa, dessen wichtigster Kunde der Volkswagen-Konzern ist, werde weiter versuchen, primär westliche Konzerne zu bedienen.

Lohnrunde als Damoklesschwert

Der Metaller-Abschluss sei ein Damoklesschwert. "Das Ergebnis wirkt direkt auf unsere Wettbewerbsfähigkeit", so Mark. Van Gils sagt mit Blick auf die Politik: "Die Sozialpartner haben wegen der hohen inländischen Inflation hier etwas zu lösen, wofür sie nichts können."

