Ermittlungen gegen Aufsichtsrat

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzialbank Mattersburg, Ernst Zimmermann, ist in ein Ermittlungsverfahren involviert. Laut Medienberichten soll er in seinem Unternehmen selbst mit Scheinrechnungen operiert haben.

Er soll wie auch andere von der Bank Kredite bekommen haben, die er an den Fußballklub SV Mattersburg weitergereicht habe. Zimmermann dementiert diese Anschuldigungen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen sagte der Unternehmer: "Ich war Aufsichtsratsvorsitzender-Stellvertreter der Bank, großer Kreditnehmer und beim SV Mattersburg im Vorstand. Dies dürfte einigen Herren nicht gefallen haben", so Zimmermann in einem Interview mit der "BVZ". Dass es ein Finanzstrafverfahren gebe, ist laut Zimmermann "falsch". Im BVZ-Interview sagte er, dass bei einer Betriebsprüfung "einige Dinge beanstandet wurden".

Für die Bank liegt jetzt auch ein amtlicher Schließungsbeschluss vor. Am 14. Juli hatte die Finanzmarktaufsicht (FMA) den Fortbetrieb der Bank untersagt. Am 28. Juli wurde der Konkurs eröffnet. Mit Datum 12. August wurde "die Schließung der Bank angeordnet".

