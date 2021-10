Erfolgsserie treibt Netflix-Wachstum voran

Der Umsatz stieg von 6,44 auf 7,48 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie betrug 3,19 Dollar und damit um 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Netflix-Aktie legte im nachbörslichen Handel zunächst drei Prozent zu.

Im abgelaufenen dritten Quartal gewann Netflix rund 4,4 Millionen weitere Kunden und damit rund eine halbe Million mehr als erwartet. Für das vierte Quartal sagte der Online-Videodienst einen Anstieg um 8,5 Millionen zahlende Kunden voraus.

Begründet wird die Prognose unter anderem mit der südkoreanischen Erfolgsserie „Squid Game“. Darin geht es um hoch verschuldete Menschen, die an Kinderspielen mit tödlichem Ausgang teilnehmen, um die 45,6 Milliarden Won (33 Millionen Euro) Preisgeld zu gewinnen. Netflix nannte sie kürzlich „die größte Serie der Firmengeschichte“. Der US-Konzern hatte mit Serien wie "Bridgerton", "The Queen's Gambit" und "The Crown" während des Coronavirus-Lockdowns zahlreiche Zuschauer vor den heimischen Bildschirm gelockt. Netflix sieht sich jedoch zunehmender Konkurrenz etwa durch Disney, Apple und Amazon ausgesetzt.