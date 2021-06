Bei der Premiere gleich den Pegasus in Gold

"Bei der Premiere gleich zu gewinnen, fühlt sich einfach gut an", sagte Björn Fellner, Geschäftsführer der Hainzl Industriesysteme aus Linz. Das Linzer Unternehmen, das Kunden aus der Industrie mit Komponenten von der Hydraulik bis hin zu Brandbekämpfungsanlagen ausstattet, glänzt eher im Verborgenen, ist aber umso erfolgreicher. Das 1965 gegründete Unternehmen beschäftigt 850 Mitarbeiter. "Viele unserer Kunden sitzen heute hier", sagte Fellner. Als Erfolgsgeheimnis bezeichnete er die "gute Beziehung zu unseren Mitarbeitern".

Johann Scheuringer, Geschäftsführer des Kopfinger Fenster- und Türenerzeugers Josko und Gewinner des Pegasus in Silber, bezeichnete es als "Glück", derzeit in der richtigen Branche zu agieren. Gemeint ist die Bauindustrie, die derzeit im Höhenflug ist. Vor einem möglicherweise folgenden Wellental fürchtet er sich nicht. Man habe gelernt, an Herausforderungen "sachlich und pragmatisch" heranzugehen.

Als herausfordernd bezeichnete Markus Knasmüller, Geschäftsführer des BMD Systemhauses in Steyr, das abgelaufene Jahr. Man habe es aber erfolgreich gemeistert.