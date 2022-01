Erdöl: Kasachstan größter Lieferant Österreichs

Laut OMV wird in der Raffinerie in Schwechat zu rund einem Drittel kasachisches Erdöl verarbeitet. ,"Wir beobachten die Situation sehr genau, haben derzeit aber noch keine Ausfälle zu verzeichnen, die Lieferungen laufen nach Plan", sagte OMV-Sprecher Andreas Rinofner. 2021 wurden bis Oktober 38,1 Prozent an Öl von Kasachstan nach Österreich importiert. 15 Prozent stammen aus dem Irak, 10 Prozent aus Russland.