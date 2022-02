Entwarnung beim Gas: Haushaltskunden drohen keine Probleme

Selbst wenn der Krieg in der Ukraine zu einem Ausfall der russischen Gaslieferungen nach West- und Mitteleuropa führen sollte, werde es keine Probleme geben für Haushaltskunden in Österreich: Das betonte gestern die Leiterin der Gasabteilung in der Regulierungsbehörde E-Control, Carola Millgramm. Die Situation sei angespannt, aber man sei vorbereitet.