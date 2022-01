Entsorger fordern strengere Regeln

Durch mehr Recycling und eine effizientere Produktion könnten EU-weit bis 2040 ca. 300 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, was in etwa der Jahresproduktion Spaniens entspräche. Das geht aus einer Studie hervor, die die Dachgesellschaften der europäischen Abfallwirtschafts- und Recycling-Branche in Auftrag gegeben und gestern, Montag, präsentiert haben.

Derzeit würden die EU-Richtlinien zu zögerlich in nationale Gesetze gegossen, kritisiert der Europäische Abfallwirtschaftsverband.