Entgelt und Sozialversicherung: Was bei Ferialjobs zu beachten ist

Kellnern, Regale einräumen, Reinigungstätigkeiten verrichten, in der Produktion mithelfen: Die Sommerferien haben begonnen, und ein Ferialjob bzw. ein Pflichtpraktikum sind die ersten Gelegenheiten, in Kontakt mit der Arbeitswelt zu treten. Viele verdienen erstmals Geld und bekommen wichtige Impulse für ihren Ausbildungsweg. Heimische Betriebe berichten, dass sie so Erstkontakt zu künftigen Arbeitskräften aufgenommen haben.