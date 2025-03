Ennser Firma Büsscher & Hoffmann übernimmt deutsches Unternehmen komplett

Das gab das Unternehmen am Montag in einer Aussendung bekannt. An der Polyfin AG in Deutschland hielt das Ennser Unternehmen seit Oktober 2020 bereits 60 Prozent. Nun erfolgte die Komplettübernahme.

Polyfin produziert und vertreibt synthetische Abdichtungsbahnen. Derzeit wirkt das Unternehmen beim neuen Werk des Sportwagenherstellers Porsche in Leipzig mit.

"BüHo" gehört zur Wiener Kwizda-Gruppe. 2023 betrug der Umsatz mit 160 Mitarbeitern in der Gruppe rund 100 Millionen Euro.

"Mit der Beteiligung an der Polyfin AG können wir zukünftig unseren Kunden mit zwei Werkstoffen, Bitumen- und synthetische Dachbahnen aus eigener Produktion, ein innovativer, verlässlicher Partner sein", sagt Karl Land, Geschäftsführer von Büsscher & Hoffmann.

