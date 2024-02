Enges Rennen beim OÖN-Börsespiel

Finanzmärkte hautnah miterleben, Erfahrungen sammeln und dabei kein Risiko eingehen – möglich macht dies das OÖN-Börsespiel in Zusammenarbeit mit Raiffeisen Oberösterreich. Preise im Gesamtwert von 39.000 Euro warten auf die Gewinner.

Drei Wochen nach dem Start ist in den einzelnen Kategorien noch nichts entschieden: In jeder Wertung geht es spannend zu. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, das Börsespiel dauert bis 20. März. Alle Informationen finden Sie im Internet auf oon-boersespiel.at

In der Erwachsenenwertung lag am Sonntag Margit Kleebinder voran. Sie hat ihr fiktives Startkapital von 50.000 Euro um 25,41 Prozent vermehrt. Knapp dahinter lauern Antonia Ecker (plus 23,94) und Rosemarie Heiss (+23,31). In der Schülerkategorie hat Laurenz Vierlinger die Nase vorn, mit einem Plus von 19,96 Prozent. Dafina Sailji hat das Startkapital um 18,18 vermehrt, Tina Rieger um 16,97 Prozent. Auch bei der Klassenwertung gibt es ein enges Rennen.

Der Hauptpreis des Börsespiels ist ein Auto – ein Suzuki Swift Hybrid clear im Wert von 16.990 Euro, zur Verfügung gestellt von der Kepler-Fonds KAG und Auto Günther.

E-Bike und LASK-Heimspiel

Der Hauptpreis bei den Schülern ist ein E-Bike Hrinkow E-Force FS Shimano im Wert von 5249 Euro, zur Verfügung gestellt von den OÖN. Die beste Schulklasse darf zu einem LASK-Heimspiel in der Raiffeisen-Arena mit Verpflegung im Wert von 2000 Euro fahren. Zudem gibt es wöchentlich Kepler-Fonds-Gutscheine für die Wochensieger.

