Engel-Tochter baut neues Werk in Danzig

In direkter Nähe zum Flughafen der polnischen Hafenstadt hat die Tochtergesellschaft TMA Automation, die von der Schwertberger Engel-Gruppe im Jahr 2022 übernommen wurde, mit dem Bau von Büro- und Produktionsgebäuden begonnen. Das auf Spritzgießprozesse spezialisierte Unternehmen will wachsen: Die Belegschaft der TMA soll verdoppelt werden, heißt es in einer Aussendung.

Produziert werde hauptsächlich für den Markt in Polen und Osteuropa. TMA entwickelt für seine Kunden spezifizische Automatisierungslösungen. Der Standort sei strategisch günstig, in der Nähe gebe es viele Ausbildungsstätten und technische Hochschulen, von dort will das Unternehmen Arbeitskräfte rekrutieren.

Bau soll Ende 2025 abgeschlossen sein

„Diese Investition zeigt deutlich unser Engagement für die Region und unser Ziel, Innovationen in der Automatisierung voranzutreiben“, sagt Stefan Engleder, Geschäftsführer der Engel-Gruppe. Der Neubau in Danzig, der bis Herbst 2025 fertiggestellt werden soll, sei ein starkes Symbol für die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Engel und TMA.

So soll das fertige Gebäude aussehen. Bild: TMA Automation

Die Engel Gruppe mit Sitz in Schwertberg hat zehn Produktionswerke in Europa, Nordamerika, Mexiko, China und Korea sowie Niederlassungen und Vertretungen in mehr als 85 Ländern. Das Familienunternehmen beschäftigt gut 7000 Mitarbeiter, etwa die Hälfte davon in Österreich.

